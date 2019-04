Die Wirecard-Aktie hat sich immer noch nicht so richtig stabilisieren können. Nach Vorlage des externen Prüfberichts der für Compliance-Fragen zuständigen Anwaltskanzlei Rajah & Tann konnte man zunächst den Eindruck gewinnen, dass alle Zweifel beseitigt sind und die Aktie eine neue Kursrallye startet. Denn am Tag der Veröffentlichung ging es um satte 26 Prozent nach oben. Doch in den letzten Tagen ist der Kurs wieder bis auf 108 Euro zurückgekommen, nachdem die Financial Times einen weiteren ... (Alexander Hirschler)

