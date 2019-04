Wiener Privatbank verschenkte Geld. Auf der Wiener Immobilienmesse am 16.3.19 war ich einigermaßen überrascht, die Wiener Privatbank anzutreffen. Auf meine Frage, ob nicht der Immobilienteil abgespalten worden sei, wonach wir ja eine sehr üppige Sonderdividende bekommen haben, antwortete der Herr am Stand sehr ausführlich. Ich versuche, es mit wenigen Worten zusammen zu fassen: Nur der Development-Teil sei abgespalten worden, nach wie vor sei die Wiener Privatbank im Immobiliengeschäft tätig. Sehr gut. Wie wir wissen, sind in der Vergangenheit namhafte Gewinne aus dem Immobiliengeschäft gekommen. Und der Einstieg der Tschechen? Nicht abgeblasen, wird immer noch geprüft, es dauert halt alles. Gleich der erste von mir besuchte Stand war eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...