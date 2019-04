Mainz (ots) - Samstag, 6. April 2019, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Ein neues Leben "Ich bin noch da und immer noch dieselbe verrückte Nudel. Ich möchte Motivation für andere sein". Mit diesen Worten meldete sich Kristina Vogel nach ihrem schweren Unfall zurück. Die Olympiasiegerin ist seit einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrer beim Bahnradtraining querschnittsgelähmt. In der Reha bereitet sich die 28-Jährige auf den Alltag im Rollstuhl vor. Sie lerne, dankbarer zu sein für das, was das Leben für sie bereithält. Auch Dagmar Marth wurde plötzlich von einem gesunden Menschen zu einem Menschen mit Behinderung. Die ehemalige Sportlehrerin verlor bei einem schweren Unfall im November 1985 einen Arm und ein Bein. Heute berät sie als Peer-Counselor frisch amputierte Menschen.







Samstag, 6. April 2019, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Fahrrad-Boom in Deutschland - Infrastruktur kommt kaum hinterher Kampf um bezahlbaren Wohnraum - Immer mehr Bürger wehren sich Lebende Billigware Rind - Streit um Tiertransporte ins Ausland Hammer der Woche - Neuer Bahnübergang im Handbetrieb







Samstag, 6. April 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gast: Oliver Kahn, Fußball-Experte



Fußball-Bundesliga, 28. Spieltag Topspiel: Bayern München - Borussia Dortmund



VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg Hertha BSC - Düsseldorf FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen - RB Leipzig VfL Wolfsburg - Hannover 96 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 28. Spieltag Holstein Kiel - FC St. Pauli MSV Duisburg - FC Ingolstadt SV Sandhausen - SC Paderborn



Handball: DHB Pokal, Final Four







Sonntag, 7. April 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Wie viel Perfektion braucht das Leben Jeder Mensch versucht, das Beste aus dem Leben zu machen. Gleichzeitig ist kein Leben perfekt. Die Sendung zeigt Menschen und ihr Streben nach Perfektion und den Umgang mit dem Unperfekten. Auch die Bibel weiß davon zu berichten: das Paradies als perfekter Urzustand, von dem wir uns wünschen, ihn immer wieder herzustellen, doch ihn gleichzeitig nie erreichen.







Sonntag, 7. April 2019, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 28. Spieltag Fußball-Story: Ilay Elmkies - Ein jüdischer Spieler im Portrait Fußball: Wer wird DFB-Präsident? - Nach Reinhard Grindels Rücktritt Basketball: Dirk Nowitzki - Abschied aus der NBA? Rudern: Oxford - Cambridge - Der Ruder-Klassiker



