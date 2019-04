Berlin (ots) - Am Freitag, 5. April 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".



Titelgeschichte: Warum hat Greta so viel Macht über uns?



Greta Thunberg aus Schweden ist zu einem Phänomen geworden. Ihre einfache Botschaft: Wir müssen jetzt sofort das Klima retten, sonst geht die Welt unter. Wer sich kritisch zu Greta äußert, gerät schnell in den Verdacht, ein "Klimaleugner" oder noch schlimmeres zu sein. Warum glauben so viele Menschen dem Untergangsszenario einer 16-jährigen Schülerin?



Ärger



- Greta - Warum hat diese Sechzehnjährige so viel Macht? - Flug-Chaos - Bleiben wir im Sommer wieder am Boden? - Afghanistan - Sind unsere Soldaten umsonst gestorben?



Neugier



- Einsamkeit - Ist das die neue Volkskrankheit? - Organspende und Widerspruchslösung - Was muss jeder wissen? - Rammstein-Debatte - Darf man mit einem KZ-Video Werbung machen?



Freude



- Brexit-Humor - Warum können die Briten immer über sich selbst lachen? - Erdogan-Wahlklatsche - Was hat der Westen dazu beigetragen? - Yad Vashem - Was tut Deutschland für die Erinnerung?



