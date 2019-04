Berlin (ots) -



Der Countdown zur Europas Schlüsselveranstaltung für Gesundheits-IT läuft: Rund 570 Aussteller, 10.000 Fachbesucher und 350 Speaker werden zur DMEA - Connecting Digital Health erwartet. Darunter sind auch zahlreiche hochkarätige politische Vertreterinnen und Vertreter. Diesjährige Keynote Speaker sind Jens Spahn, MdB, Bundesminister für Gesundheit, und Dorothee Bär, MdB, Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter der Abteilung 5 "Digitalisierung und Innovation" im Bundesgesundheitsministerium, wird sich beim Format "eHealth Hot Seat" den Fragen der Branche stellen.



"Ich bin ein Überzeugter und will die Digitalisierung mit Ihnen gestalten" - mit diesem Appell wandte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der vergangenen conhIT, dem Vorläufer der DMEA, an sein Publikum. Mit verschiedenen Gesetzesentwürfen, wie dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), wurden seitdem zahlreiche Weichen in Sachen Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung gestellt. Mit Hochspannung werden deshalb die Ausführungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Rahmen seiner Keynote beim DMEA-Opening erwartet (Dienstag, 9. April, 13.30 - 14.30 Uhr _Stage A, Halle 1.2).



Für eine zusätzliche politische Keynote am zweiten Veranstaltungstag konnten die Veranstalter der DMEA mit Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, eine weitere Fürsprecherin der Digitalisierung gewinnen (Mittwoch, 10. April, 16.45 - 17.15 Uhr, _Stage A, Halle 1.2).



Im Rahmen der Session "1. Jahr der Medizininformatik-Initiative: Ergebnisse und Perspektiven" wird Christian Luft, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) einen Vortrag zum Thema "Forschung und Versorgung vernetzen - die Innovationen schneller zu den Menschen bringen" halten (Donnerstag, 11. April, 13.15 -14.45 Uhr, _Stage A, Halle 1.2).



Auf der letzten conhIT gerade erst frisch im Amt stellt sich nun Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter der Abteilung 5 "Digitalisierung und Innovation" im Bundesministerium für Gesundheit, auf der DMEA 2019 im Rahmen des neuen, interaktiven Formats "eHealth Hot Seat" verschiedenen und ihm vorab nicht bekannten Fragen von Patienten, Ärzten und Pflegern sowie Akteuren aus der Wirtschaft und Wissenschaft. Diese werden an ihn direkt aus dem Publikum, via Twitter und per Videobotschaften adressiert (Dienstag, 9. April 2019, 15.45 - 16.45 Uhr, _Box, Halle 1.2). Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link.



Alle und weitere Termine mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik finden Sie im Gesamtprogramm und in der folgenden Übersicht:



09.04.2019



DMEA-Opening mit Jens Spahn (BMG) Datum: 9. April 2019, 13:30 - 14:30 Uhr Ort: _Stage A, Halle 1.2



Hot Seat: eHealthHotSeat mit Dr. Gottfried Ludewig (BMG) 15:45 - 16:45 Uhr _Box, Halle 1.2



Talk: eHealth-Strategie: Die europäische Perspektive mit Prof. Dr. Veronika von Messling (BMBF) 17:00 - 18:00 Uhr _Hub 4, Halle 4.2



10.04.2019



Panel: 1 Jahr eHealth in der GroKo: Ein gesundheitspolitisches Zwischenfazit 14:30 - 15:30 Uhr _Stage B, Halle 2.2



Keynote: Dorothee Bär (Bundeskanzleramt) 16:45 - 17:15 Uhr _Stage A, Halle 1.2



11.04.2019



Vortrag: Chancen nutzen, Digitalisierung gestalten mit Christian Klose (BMG) 11:30 - 11:40 Uhr _Stage B, Halle 2.2



Talk: David oder Goliath? Der ökonomische Fußabdruck der Gesundheits-IT-Branche mit Harald Kuhne (BMWi) 13:15 - 14:15 Uhr _Hub 2, Halle 2.2



1. Jahr der Medizininformatik-Initiative: Ergebnisse und Perspektiven 13:15 - 14:45 Uhr _Stage A, Halle 1.2



