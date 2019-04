Mit mehreren Projekten will die SPD Technologie-Unternehmen gezielt in Ostdeutschland ansiedeln. Dazu fordert sie eine milliardenschwere Förderung.

Die SPD will Ostdeutschland zur Vorreiterregion für neue Technologien machen. E-Mobilität, Technologien für umweltschonende Antriebe, Künstliche Intelligenz und digitale Technologien sollten in den neuen Ländern gezielt vorangetrieben werden, heißt es in einem Entwurf für ein "Zukunftsprogramm Ost", das die SPD an diesem Samstag auf einem Ostkonvent in Erfurt beschließen will.

Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten zuerst darüber. Angesiedelt werden solle in Ostdeutschland ein Kompetenzzentrum ...

