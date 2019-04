Wien (www.fondscheck.de) - Anleger, die auch unter Streuungsaspekten mal etwas ganz Anderes für ihr Portfolio suchen, könnten Edelsteinfonds interessant finden, so die Experten von "FONDS professionell".Ein entsprechendes Produkt werde derzeit neu in Deutschland vertrieben.Diamanten seien nicht nur der beste Freund der Frau, wie ein Songklassiker der unsterblichen Marilyn Monroe erklärt habe. Auch Renditesucher würden auf mehr als nur ihre Kosten kommen: Wer beispielsweise vor zehn Jahren in farbige Diamanten (sogenannte "Fancy Diamonds") investiert habe, hätte in Summe eine Rendite von 122 Prozent gemacht. Allein für den "Top Seller" des vergangenen Jahres, "The Winston Pink Legacy", einem rosafarbenen 19-Karat-Diamanten, seien beim renommierten Auktionshaus Christie's stolze 50 Millionen US-Dollar geboten worden. Damit sei das gute Stück zum weltweit teuersten rosa Diamanten pro Karat geworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...