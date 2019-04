Berlin (ots) - Annabelle Neudam neue Geschäftsführerin bei Qualitätskliniken.de.



Ab sofort übernimmt Annabelle Neudam die Geschäftsführung der 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH. Seit der Firmengründung 2010 verantwortete Thomas Bublitz diese Position zunächst im Tandem mit Dr. Klaus Piwernetz und Christian Lautner, später als alleiniger Geschäftsführer. Seiner gleichzeitigen Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. möchte er sich in Zukunft wieder vollumfänglich widmen und übergibt den Staffelstab an Annabelle Neudam.



Annabelle Neudam ist seit den Anfängen von www.Qualitätskliniken.de mit dabei. 2010 übernahm sie den Aufbau und die Leitung der Geschäftsstelle in Berlin, arbeitete als Assistentin der Geschäftsführung und leitet seit 2016 den Geschäftsbereich Reha. Nach ihrer Pflegeausbildung am Universitätsklinikum Düsseldorf, dem Studium der Gesundheitsökonomie an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und einem Forschungsaufenthalt an der University of Calgary arbeitete Annabelle Neudam zunächst als Referentin beim Bundesverband Deutscher Privatkliniken in Berlin. Das nebenberufliche Masterstudium Health Care Management schloss sie 2010 ab.



Mit einer umfassenden Modernisierung und Erweiterung des Portals Anfang 2018 hat das junge Team um Neudam einen wichtigen Schritt gemacht, die Plattform voranzubringen. Qualitätskliniken.de steht in den Startlöchern, Qualitätsergebnisse auf der Grundlage von Patient Reported Outcomes zu fundieren, weiterhin für eine umfassende Patienteninformation zu sorgen und sich für die Reha stark zu machen.



Die 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH mit Sitz in Berlin informiert Patientinnen und Patienten seit 2010 über die Qualität von stationären Einrichtungen im Gesundheitswesen. Als Betreiberin des Such- und Vergleichsportals www.Qualitaetskliniken.de bewertet die Gesellschaft die Qualität von Rehakliniken anhand wissenschaftlicher Methoden mit einem mehrdimensionalen Ansatz und stellt die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.



