Wiesbaden (ots) - Der Bundeswahlausschuss hat sich am 4. April 2019 in einer öffentlichen Sitzung mit den Beschwerden gegen die Zulassung oder Zurückweisung der Wahlvorschläge von 7 politischen Vereinigungen befasst.



Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, waren alle Beschwerden ohne Erfolg. Somit sind zur Europawahl folgende 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Länder oder mit Listen für ein Land zur Europawahl am 26. Mai 2019 zugelassen:



Parteiname / Kurzbezeichnung / Im Wahlverfahren verwendete Zusatzbezeichnung



1 Christlich Demokratische Union Deutschlands / CDU 2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD 3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / GRÜNE 4 DIE LINKE / DIE LINKE 5 Alternative für Deutschland / AfD 6 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. / CSU 7 Freie Demokratische Partei / FDP 8 FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER 9 Piratenpartei Deutschland / PIRATEN 10 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ / Tierschutzpartei 11 Nationaldemokratische Partei Deutschlands / NPD 12 Familien-Partei Deutschlands / FAMILIE 13 Ökologisch-Demokratische Partei / ÖDP 14 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative / Die PARTEI 15 Ab jetzt ... Demokratie durch Volksabstimmung / Volksabstimmung / Politik für die Menschen 16 Bayernpartei / BP 17 Deutsche Kommunistische Partei / DKP 18 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands / MLPD 19 Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale / SGP 20 Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL / TIERSCHUTZ hier! 21 Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz / Tierschutzallianz 22 Bündnis C - Christen für Deutschland / Bündnis C 23 Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit / BIG 24 Bündnis Grundeinkommen / BGE / Die Grundeinkommenspartei 25 Demokratie DIREKT! / DIE DIREKTE! 26 Demokratie in Europa - DiEM25 27 DER DRITTE WEG / III. Weg 28 Die Grauen - Für alle Generationen / Die Grauen 29 DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz / DIE RECHTE 30 Die Violetten / DIE VIOLETTEN 31 Europäische Partei LIEBE / LIEBE 32 Feministische Partei DIE FRAUEN / DIE FRAUEN 33 Graue Panther / Graue Panther 34 LKR / / Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 35 Menschliche Welt / MENSCHLICHE WELT / Für das Wohl und Glücklichsein aller 36 Neue Liberale - Die Sozialliberalen / NL 37 Ökologische Linke / ÖkoLinX 38 Partei der Humanisten / Die Humanisten 39 PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND / PARTEI FÜR DIE TIERE 40 Partei für Gesundheitsforschung / Gesundheitsforschung 41 Volt Deutschland / Volt



Von diesen 41 Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen nehmen nur zwei mit Listen für einzelne Länder an der Europawahl teil, und zwar - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) in allen Ländern außer Bayern, - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) in Bayern.



Die Stimmzettel zur Europawahl werden deshalb in allen Bundesländern jeweils 40 Wahlvorschläge enthalten.



Weitere Auskünfte gibt:



Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863 www.bundeswahlleiter.de/kontakt



OTS: Der Bundeswahlleiter newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74247 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74247.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:



Der Bundeswahlleiter Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de