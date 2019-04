BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Freitagnachmittag den früheren amerikanischen Präsidenten Barack Obama im Kanzleramt zu einem vertraulichen Gespräch. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Es sei nicht außergewöhnlich für die Bundeskanzlerin, mit ehemaligen Regierungschefs zusammenzutreffen, sagte der Sprecher. Zu Inhalten des Gesprächs wollte er sich nicht weiter äußern.

Merkel und Obama hatten während seiner Amtszeit von 2009 bis 2017 eng zusammengearbeitet. Mit dem Amtsantritt von Donald Trump als neuem US-Präsident ist das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA abgekühlt.

Das Kanzleramt ist nicht die einzige Station für Obama während seiner Deutschlandreise. Die Obama Stiftung hat für Samstag nach Berlin zu einem Treffen von Obama mit rund 300 europäischen Nachwuchskräften aus Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft eingeladen. Bei dem "Town Hall"-Treffen soll es um Herausforderungen und Möglichkeiten für Europas Zukunft gehen.

Am heutigen Donnerstag wird Obama abends auf einem so genannten World Leadership Summit in Köln über gute Menschenführung sprechen.

