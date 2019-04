Erstmals seit einem halben Jahr ist der Dax am Donnerstag wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten gestiegen. Charttechnische Gründe dürften der Auslöser gewesen sein. Hinzu kam eine weiterhin gute Stimmung an den US-Börsen. Zuvor hatte sich bereits die Schweizer Bank UBS positiv zum Dax geäußert. Am Nachmittag gewann der...

Den vollständigen Artikel lesen ...