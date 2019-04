Zur Wochenmitte zeigen sich Anleger zunehmend risikofreudig und treiben den DAX wieder über die psychologisch wichtige Grenze von 12.000 Punkten. Sinkender Verkaufsdruck lässt den deutschen Leitindex am Mittwoch eine wichtige Hürde überspringen. Der DAX kletterte zwischenzeitlich über 12.000 Punkte. Zuletzt belief sich das Plus für das deutsche Börsenbarometer auf 0,50 Prozent beim Stand von 12.014,49 Zählern. Das war der höchste Stand seit Anfang Oktober 2018.Nach dem guten Start in das zweite ...

