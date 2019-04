Preiskriege, Personalwechsel, Spionage - der Konkurrenzkampf zwischen Discountprimus Aldi und Angreifer Lidl eskaliert. Was dahintersteckt.

Es ist kein üblicher Anruf, der am 14. Februar bei Aldis Kundenhotline in den USA eingeht. Joshua Walsh will sich nicht über ruppiges Verkaufspersonal beklagen oder die Öffnungszeiten einer Filiale in der Nachbarschaft erfragen. Dem Anrufer geht es um Industriespionage. Eine Lidl-Mitarbeiterin, berichtet Walsh, habe ihm eine geheime Standortkarte für künftige Aldi-Filialen in den USA gezeigt. Der Kundendienst nimmt die Kontaktdaten des Mannes auf und informiert die US-Zentrale. Hat sich der Konkurrent tatsächlich vertrauliche Informationen über Aldis Expansionspläne angeeignet? Und wenn ja: Wer hat sie ihm geliefert?

Die Aldi-Manager lassen E-Mails scannen und Mitarbeiter befragen, sichten Arbeitsverträge - und schalten eine Anwaltskanzlei ein. Kaum zwei Wochen nach Walshs Hinweis hat das Unternehmen genug Material zusammengetragen, um Klage wegen des Verrats von Geschäftsgeheimnissen einzureichen. Aldi versus Lidl heißt es seither vor einem Bezirksgericht in North Carolina.

Und nicht nur dort.

Der juristische Streit markiert nur den jüngsten Höhepunkt in einer Serie von Auseinandersetzungen zwischen den Discountrivalen. Die Handelskrieger liefern sich eine erbitterte Schlacht um Marktanteile, ringen mit ruinösen Niedrigpreisen und Angebotsoffensiven, Sortimentskonzepten und Investitionsmilliarden um die Vorherrschaft in Deutschland, in den USA - und im Onlinehandel. Sicher, "ihr Konkurrenzkampf war schon immer ausgeprägt", sagt der Handelsexperte Stephan Rüschen; seit je kämpfen Aldi und Lidl um die tiefsten Preise, die höchsten Umsätze, die meisten Filialen. Doch jetzt scheint die Konfrontation einen neuen Härtegrad erreicht zu haben. "Lidl und Aldi schenken sich nichts", sagt Rüschen. Beide suchen eine Entscheidung - und wünschen sich nur noch, dass die Gegenseite ihr Waterloo erlebt.Wie angespannt die Gefechtslage ist, zeigt der plötzliche Abgang von Lidl-Chef Jesper Hojer. Der Manager hat den Discounter seit 2017 operativ geführt. Bis am Dienstag sein Rückzug verkündet wurde. Seither rätselt die Branche über die Hintergründe - und über die Auswirkungen der Personalie auf den Handelsstreit. Kann Aldi seine Position als Branchenprimus und Preisführer verteidigen? Oder gelingt es Lidl nach mehr als 40 Jahren, den Rivalen vom Thron zu stoßen? Das Momentum ist klar aufseiten von Lidl. Zulange wurde Aldi von einem unappetilichen Erbstreit gebremst. Doch nun zieht Aldi seine Truppen zusammen - und droht mit einem Gegenschlag.

Klaus Gehrig, der Oberfeldherr von Lidl, schaut amüsiert auf Pepper, einen weiß lackierten Roboter, der an diesem Dienstagmorgen Ende Februar das Publikum der Retail Innovation Days, einer Branchentagung in Heilbronn, bespaßen soll. Pepper führt artig Kunststückchen vor und schnarrt den Gästen im feinsten Schwäbisch ein "Grüß Gottle und hallöle" entgegen. Allein ihren Abgang vermasselt die Maschine. Statt die Bühne zu räumen für den mächtigsten deutschen Handelsmanager, bleibt Pepper stur auf Posten. Gehrig nimmt's gelassen und verfolgt schmunzelnd, wie der Moderator den Roboter ins Abseits schiebt. Er wirkt in seinem dunkelgrauen Pulli aufgeräumt und freundlich, wie ein netter Nachbar.

Jedenfalls nicht wie der knallharte Konzernboss, der im Dutzend Führungskräfte verschleißt. 70 Jahre ist Gehrig jetzt alt, seit mehr als 15 Jahren Chef der Schwarz-Gruppe, zu der neben Lidl auch der Großflächendiscounter Kaufland gehört. Auch dort herrscht wieder mal Unruhe: Kaufland-Chef Patrick Kaudewitz hat Mitte März den Dienst quittiert. Seither führt Gehrig kommissarisch das Kommando. Als Lidl-Gründer Dieter Schwarz ihn 1976 einstellte, war das Unternehmen mit rund 30 Märkten in Baden-Württemberg nur eine Provinzgröße. Gehrig, zuvor bei Aldi, verfeinerte das Konzept, eröffnete neue Märkte, expandierte ins Ausland. Inzwischen gebieten Schwarz und Gehrig über 11 700 Filialen in 30 Ländern. Allein in Deutschland betreibt Lidl 3200 Läden, erwirtschaftete zuletzt einen Bruttoumsatz von geschätzt rund 23,8 Milliarden Euro.

Im Grunde führt Lidl damit schon heute die Discountliga an. Die Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht haben ihr Reich bekanntlich 1961 in zwei rechtlich getrennte Unternehmen, in Aldi Nord und Aldi Süd mit Zentralen in Essen und Mülheim, geteilt. In der Praxis allerdings kooperieren die Nord- und Südstaatler eng miteinander. Sie erwirtschaften 2018 mit 13,4 und 17,3 Milliarden Euro in Summe mehr Umsatz als Lidl. Und werden von Kunden als gemeinschaftlicher Discountprimus wahrgenommen - als Billigbastion, die Gehrig nun schleifen will.

Der Kampf um den billigsten Joghurt

Strategie 1: Preisattacke

Als Aldi Anfang März die 1,25-Liter-Flasche Coca-Cola im Sonderangebot für 79 statt 99 Cent verkauft, senkt Lidl den Coke-Preis kurzerhand auf 77 Cent. Aldi muss nachziehen. In diesen Tagen wiederholt sich das Spiel. Nur dass Aldi den Brauselimbo jetzt mit 77 Cent eröffnet und kurze Zeit später sogar auf 75 Cent korrigiert.

Ähnlich läuft es bei anderen Markenartikeln. Kaum sucht Aldi mit einem neuen Aktionsangebot zu punkten, versucht Lidl, es zu unterbieten. "Den Kampf machen wir mit", stellte am Mittwoch Rewe-Konzernchef Lionel Souque klar. Der Supermarktkonzern werde weder Aldi noch Lidl die Preisführerschaft bei Markenartikeln überlassen, so die Ansage aus Köln.

Und weil sich selbst Drogerieketten wie dm und Rossmann ins Preisgetümmel werfen, kämpfen nun alle Beteiligten mit hohen Margenverlusten, sagt der Wormser Handelsfachmann Jörg Funder.

Einzelne Markenartikel loten neue Tiefstände aus. Leerdamer-Käse wurde jüngst bei Aldi für 99 Cent verkauft, das Päckchen Kerrygold-Butter bei Lidl für 1,66 statt 2,39 Euro, Bauer-Joghurt für 17 Cent, Wagner-Pizza für 1,44 Euro.

Das dürfte erst der Auftakt sein. Denn so banal der Kampf um den billigsten Joghurt auch klingt: Für das Gros der Kunden stehen nicht Vegankost und Tierwohl im Mittelpunkt der Kaufentscheidung - sondern Niedrigpreise. 64 Prozent der Deutschen kennen "die Preise ihrer Routineprodukte sehr genau", sagt Jens Ohlig, Deutschlandchef des Marktforschers Nielsen: Sie bemerken Veränderungen "direkt" - und greifen entsprechend zu.Für Aldi ist die Preis- auch eine Imageschlacht. Es geht darum, die eigene Identität, den Wesenskern der Marke zu verteidigen. Seit seinem Aufstieg in den Siebzigerjahren präsentiert sich der Discounter als Deutschlands günstigster Lebensmittelhändler. Er gilt der Branche als Referenz: Kein anderer Händler, so die Aldi-Doktrin, darf billiger sein. Senkt Aldi den Kaffeepreis, zuckt die Konkurrenz zusammen und zieht zähneknirschend ...

