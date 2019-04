Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-04-04 / 15:57 Liebe Redakteure, endlich ist es soweit! Nach der erfolgreichen Einführung in Deutschland dieses Jahr, erreicht Halo Top(R), die Eiscreme-Sensation aus den USA, nun endlich auch Österreich. Sie zieht landesweit ab Ende März in alle Merkur und Billa Kühltruhen ein. Jeder leckere Pint enthält 20 g Protein und dabei nur 280 - 360 Kalorien. Ab Ende März werden nun auch drei Sorten Halo Top in Österreich zu finden sein. Mit Vanilla Bean erhält der Klassiker schlechthin eine Neuauflage. Auch Erdnussbutter Liebhaber kommen nicht zu kurz: Peanut Butter Cup steht ebenfalls im Tiefkühlfach. Wer gerne Keksteig nascht, findet bei Halo Top die richtige Eiscreme. Wie wäre es mit einem Löffel Chocolate Chip Cookie Dough? Egal, wie sich die Eisliebhaber entscheiden, mit Halo Top macht der Eisgenuss gleich viel mehr Spaß! Die ausführliche Pressemitteilung zu Halo Top finden Sie anbei. Bildmaterial steht hier [1] zum Download für Sie bereit. Viele Grüße Ihr Halo Top Team Sollten Sie Rückfragen haben oder weiterführendes Pressematerial benötigen, melden Sie sich gerne bei unserer PR-Agentur: Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH Rebecca Stifter rebecca.stifter@brandzeichen-pr.de [2] Tel.: +49 40 / 41 33 019 - 11 Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DAPEPODNHG [3] Dokumenttitel: Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Halo Top Creamery Deutschland Schlagwort(e): Lifestyle 2019-04-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 796167 2019-04-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=476a2832d7e7db21147014740267b134&application_id=796167&site_id=vwd&application_name=news 2: mailto:rebecca.stifter@brandzeichen-pr.de'subject=Halo%20Top%20%2F%2F%20Pressematerialien 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a093dd9ce484eb686834e46a8363a42a&application_id=796167&site_id=vwd&application_name=news

