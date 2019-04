Gestärktes Unternehmen, das als führendes Unternehmen der Branche positioniert ist und zuverlässige Lösungen für den globalen Schiffskraftstoffmarkt liefert

Aegean Marine Petroleum Network Inc. gab heute bekannt, dass der Reorganisationsplan des Unternehmens in Kraft getreten ist und dass das neue Unternehmen aus der am 6. November 2018 begonnenen freiwilligen Umstrukturierung gemäß Chapter 11 des US-amerikanischen Insolvenzrechts hervorgegangen ist. Das Unternehmen firmiert ab sofort als Minerva Bunkering und ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mercuria Energy Group Limited (Mercuria) ein weltweit führender Lieferant von Schiffskraftstoffen.

"Wir freuen uns, dass Aegean seine Umstrukturierung abgeschlossen hat und nun als Teil von Mercuria zu einem deutlich stärkeren Unternehmen mit größeren Lieferkapazitäten geworden ist und Zugang zu Liquidität erhalten hat", so Tyler Baron, Vorstandsmitglied von Aegean. "Bei dem so neu entstandenen Unternehmen Minerva Bunkering freut man sich darauf, von seiner verbesserten Plattform zu profitieren und seinen Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten. Die neue Vorschrift IMO 2020 tritt in weniger als einem Jahr in Kraft. Minerva ist hervorragend positioniert und kann ein beispielloses Lösungsangebot für den Schiffskraftstoffmarkt anbieten. Dabei nutzt das Unternehmen die globale Reichweite, die Kompetenz im Bereich Risikomanagement und die Handelsorganisation von Mercuria in Kombination mit unseren umfangreichen Lieferkapazitäten."

Mercuria ist mit einem Jahresumsatz von über 100 Milliarden US-Dollar einer der größten privaten Energie- und Rohstoffkonzerne der Welt. Als integraler Bestandteil von Mercuria ist Minerva Bunkering einer der kreditwürdigsten Akteure der Branche und verfügt über ein ausgedehntes Liefernetz.

Magid Shenouda, Global Head of Trading von Mercuria, äußerte sich folgendermaßen: "Heute schlagen wir bei Minerva ein neues Kapitel auf, da das Unternehmen das branchenführende Team und Liefernetz von Aegean Marine hinzugewinnt. Minerva wurde unter der Prämisse gegründet, seinen Kunden auf möglichst kostengünstige Weise Kraftstoff zu verkaufen, wo und wann immer sie ihn benötigen. Jetzt kann die neue Minerva ihren Kunden an deren wichtigsten Standorten einen durchgängigen Service aus einer Hand anbieten und Kraftstoffe liefern.

"Minerva Bunkering stellt seine Dienstleistungen allen Reedereien zur Verfügung. Mit unserem umfangreichen Netz, unserer strikten Transparenz und unserer starken Bilanz sind wir ein verlässlicher Partner, der zuverlässigen Service und hochwertige Produkte anbietet", so Shenouda abschließend.

Über Minerva Bunkering:

Minerva Bunkering ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mercuria Energy Group, einem der größten privaten Energie- und Rohstoffunternehmen der Welt. Minerva bedient Kunden auf der ganzen Welt mit effizienten, transparenten und umweltfreundlichen Schiffskraftstofflösungen. Minerva Bunkering operiert von Standorten in Genf, Athen, New York, Singapur, ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) und Las Palmas aus. Minerva Bunkering ist einer der kreditwürdigsten Akteure der Branche und verfügt über ein ausgedehntes Liefernetz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.minervabunkering.com.

