Das autonome Luftfahrzeug "EHang216" ist am Donnerstag erstmals in Wien vor Journalisten auf seineFlugtauglichkeit getestet worden. In der Generali-Arena in Wienbewegte sich das elektronisch betriebene Vehikel mehrmals mehrereDutzend Meter in die Luft, bevor es wieder sicher auf dem Bodenlandete. Dem realen Flugbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...