Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CZUR, ein führender Anbieter von intelligenten Hardware-Lösungen, hat angekündigt, seine neueste Serie innovativer Produkte im April dieses Jahres auf drei großen Elektronikmessen in Asien und Europa vorzustellen.



Der Anbieter wird seine drei Flaggschiffscanner - den Aura Portable Personal Scanner, den ET Series Book Scanner und den M Series Professional Book Scanner - auf der Hong Kong Electronics Fair 2019, der AsiaWorldExpo Global Sources Mobile Electronics Show in Hongkong sowie der SVIAZ 2019 in Moskau, Russland, präsentieren.



"Durch die Präsentation unserer Produkte auf diesen internationalen Messen hoffen wir auf eine globale Plattform, um unsere Vision der Revitalisierung des persönlichen und beruflichen Arbeitsplatzes mit Hilfe von intelligenter Technologie zu verbreiten. Da wir unseren Sitz in China haben, bleibt Asien unser Hauptmarkt, aber wir expandieren nach Nordamerika und Europa, indem wir Amazon-Partnerschaften und wichtige Messen nutzen, wie z. B. den DISTREE Europe, Middle East & Africa buyer channel event (https://www .prnewswire.com/news-releases/czur-demonstrates-latest-intelligent-sc anners-and-notebook-at-distree-emea-2019-300802208.html) im Februar und die kommende SVIAZ 2019", sagte Kang Zhou, CEO und Gründer von CZUR.



CZUR ist bereits die fünfte unternehmerische Aktivität von Zhou und wurde 2013 gegründet, als Zhou und seine Freunde eine Marktlücke für effiziente und genaue Buchscanner erkannten. Der erste M1000-Scanner wurde 2013 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, die Technologien zur Steigerung der Produktivität und Effizienz im privaten und beruflichen Umfeld nutzen, darunter den neuesten intelligenten Aura-Scanner, der mit dem IF Product Design Award (2019), dem Red Dot Design Award (2018) und dem Golden Pin Design Award (2018) ausgezeichnet wurde.



CZUR erhielt 2014 eine Angel+-Finanzierung in Höhe von 10 Mio. USD und schloss 2016 die Finanzierungsrunde der Serie A ab. In Zukunft wird CZUR seine Auslandspräsenz weiter ausbauen und plant, eine Marketingabteilung in den USA zu eröffnen. CZUR wird im April außerdem mit der Crowdfunding-Aktion auf Kickstarter für sein brandneues CZUR Notebook beginnen.



CZUR wurde 2013 gegründet und entwickelt intelligente Hardwarelösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Die intelligenten Bürogeräte verfügen über die neuesten Technologien und den menschlichen Touch, um die Effizienz in der Arbeitsumgebung grundlegend zu verbessern. Die Produktlinien umfassen Hardware, PC-Services, Cloud-Services, Web-Services, App-Entwicklung und Algorithmen. Das Unternehmen hält mehrere Patente, die aus seinem Hardware-Forschungszentrum in Shenzhen, der Fertigungsstätte in Dongguan, dem Software-Entwicklungszentrum in Dalian und dem Algorithmenforschungslabor in Chengdu stammen. Bei CZUR glauben die Menschen, dass kontinuierliche Innovation und Kreativität effektive Lösungen für Büros bieten, die auch menschliche Wärme nicht vermissen lassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.czur.com/



