Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Donnerstag zu Gesprächen mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar in Dublin eingetroffen. Thema des Treffens im Regierungsanwesen Farmleigh House sollten der bevorstehende Brexit und der EU-Sondergipfel am kommenden Mittwoch sein. Außerdem standen allgemeine europäische Themen und die irisch-deutschen Beziehungen auf dem Programm.

Zuvor treffen der irische Gastgeber Varadkar und Merkel Bürger aus Nordirland und der Grenzregion zu einem Gespräch. Dabei soll es um die Folgen möglicher erneuter Grenzkontrollen für die Menschen und die lokale Wirtschaft gehen. Manche der Teilnehmer haben nach irischen Angaben persönlich die Konflikte vor dem Karfreitagsabkommen 1998 erlebt. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs zwischen pro-irischen Katholiken und pro-britischen Protestanten mit Tausenden Toten sicherte der Pakt den Frieden in Nordirland.

Beobachter fürchten, dass eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem irischen Süden den Konflikt erneut entfachen könnte./hrz/DP/fba

