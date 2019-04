Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die weitere Niedrigzinspolitik der Notenbanken hat in Verbindung mit anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten wie Brexit und Handelskonflikt zu einer Talfahrt beim Baugeld geführt, so die Interhyp AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...