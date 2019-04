Aachen (ots) -



Die Philosophie von Biotulin ist es, Kosmetikprodukte zu entwickeln, die die Menschen begeistern. Die Natur zum Vorbild nehmen, keine Tierversuche und keine chemischen Zusätze sind für alle Produkte von Biotulin Selbstverständlichkeiten. Auch der Verzicht von festen Mikroplastik ist oberstes Gebot.



Biotulin ist es gelungen, eine kosmetische Revolution auszulösen und die Beauty Welt zu verändern.



Die nationale und internationale Presse überschlägt sich. Glaubt man den Medien, vertrauen u.a. Kate Middleton, Michelle Obama, Meghan Markle, Leonardo Dicaprio und viele andere mehr, Biotulin als natürliches Anti-Falten Mittel. Eine unabhängige Wirksamkeitsstudie hat gezeigt, dass Biotulin bereits innerhalb von nur 1 Stunde Falten sichtbar reduziert.



Markenbotschafter von Biotulin in Deutschland ist der bekannte und beliebte Schauspieler Heiner Lauterbach.



1. Herr Lauterbach. Sie machen Werbung für ein Anti-Falten-Gel. Wie kamen Sie darauf?



Aufmerksam wurde ich auf Biotulin über eine Maskenbildnerin von mir. Sie schwärmte dermaßen davon, dass ich es ausprobierte. Und was soll ich sagen - heute schwärme ich davon.



2. Benutzen Sie Biotulin auch selber?



Na klar. Ich wäre ja blöd, wenn ich ein Produkt, von dem ich überzeugt bin nicht benutzen würde.



3. Was empfehlen Sie den Menschen?



Na Biotulin, was sonst?



4. Was überzeugt Sie am meisten?



Die Wirksamkeit in Verbindung mit pflanzlichen Wirkstoffen.



