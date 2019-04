Der USD/CAD stieg in der frühen New Yorker Sitzung auf ein Tageshoch von 1,3373, konnte das Niveau aber nicht halten und rutschte zurück auf 1,3350. Auslöser dafür war ein auf breiter Front stärkerer kanadischer Dollar. Der Ivey PMI in Kanada stieg im März von 50,6 im Februar auf 54,3 (saisonbereinigt) und übertraf damit die Analystenschätzungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...