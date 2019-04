Arbeitgeber behalten trotz der drohenden Konjunkturverlangsamung ihre Mitarbeiter - das ist ein unerwartet positives Signal für die US-Wirtschaft.

In den USA haben so wenige Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt wie zuletzt 1969. Die saisonbereinigt Zahl der Erstanträge sank in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...