Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI bewegte sich aber den ganzen Tag über kaum von der Stelle, nachdem es am Vortag noch klar aufwärts gegangen war und das Jahres- sowie das Allzeithoch ins Blickfeld geraten waren. "Wir konsolidieren auf hohem Niveau", kommentierte ein Händler. Für einen Ausbruch nach oben fehlten die Impulse.

Solche könnten die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA oder China oder eine Lösung beim Brexit bringen. Solche zeichneten sich am Donnerstag aber nicht ab. Wenig hilfreich war für den hiesigen Markt zudem eine Einschätzung der UBS-Analysten, die im Handel herumgereicht wurde. Demnach sollen die Experten des Instituts neuerdings dazu raten, von Schweizer Aktien in solche aus Deutschland umzuschichten. Der deutsche Leitindex Dax legte am Donnerstag zu.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss hingegen 0,07 Prozent tiefer bei 9'563,71 Punkten. Er bewegte sich während des gesamten Handels nur in einem engen Band von gut 30 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,08 Prozent auf 1'476,05 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,10 Prozent auf 11'356,35 Zähler. Von den 30 Top-Titeln schlossen 18 im Minus, 11 im Plus und einer (Swiss Re) unverändert.

Die stärksten Einbussen bei den Blue Chips verbuchten Swisscom (-2,3% oder - 25,90 ...

