Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,21% auf 94,4, davor 26 Tage ohne Veränderung , Lenzing -0,66% auf 97,3, davor 5 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 92 auf 97,95), DO&CO -1,18% auf 75,5, davor 5 Tage im Plus (6,7% Zuwachs von 71,6 auf 76,4), Palfinger -0,38% auf 26,35, davor 5 Tage im Plus (7,96% Zuwachs von 24,5 auf 26,45), FACC -0,99% auf 13,95, davor 5 Tage im Plus (11,3% Zuwachs von 12,66 auf 14,09), Erste Group -0,93% auf 33,94, davor 4 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 32,42 auf 34,26), OMV -2,39% auf 48,1, davor 4 Tage im Plus (2,99% Zuwachs von 47,85 auf 49,28), voestalpine -0,1% auf 28,94, davor 4 Tage im Plus (8,66% Zuwachs von 26,66 auf 28,97), ATX -0,28% auf 3122,65, davor 4 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 3020,87 auf 3131,48), ATX Prime -0,2% auf ...

