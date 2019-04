Die großen osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag Verluste verzeichnet. Börsianer verwiesen auf eine insgesamt wieder etwas zurückhaltendere Stimmung für Aktien in Europa nach der Kursstärke der vergangenen Tage. In Moskau gab der Leitindex RTSI um 0,36 Prozent auf 1219,94 Punkte nach.

In Warschau fiel der Wig-30 um 0,85 Prozent auf 2740,09 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 0,63 Prozent auf 61 533,27 Zähler. Nach drei Handelstagen in Folge mit deutlichen Gewinnen ging es nun am polnischen Aktienmarkt wieder nach unten.

Bei den Einzelwerten gehörten die Aktien von Tauron mit einem Minus von 2,77 Prozent zu den größten Verlierern. Der Stromkonzern hatte 2018 vor allem aufgrund einer größeren Abschreibung einen Gewinneinbruch von 85 Prozent auf 205 Millionen polnische Zloty verzeichnet. Andere Branchenwerte wie Enea mit minus 1,49 Prozent und Energa mit minus 1,30 Prozent verloren ebenfalls an Boden.

An der Prager Börse gab der Leitindex PX mit 0,11 Prozent auf 1085,49 Punkte nur moderat nach. Mit Blick auf die Branchen ragten schwache Finanztitel heraus. Aktien der Erste Group gaben um 0,71 Prozent nach und die der Komercni Banka um 0,32 Prozent. Nur die Aktien der Moneta Money Bank stemmten sich gegen den Branchentrend und stiegen um 0,69 Prozent.

In Budapest schloss der Leitindex Bux nach einem impulslosen Geschäft 0,77 Prozent niedriger auf 41 870,44 Zählern. Unter den Index-Schwergewichten verbuchten die Titel des Pharmaunternehmens Gedeon Richter ein Plus von 1,10 Prozent. Die Papiere des Öl- und Gaskonzerns Mol verloren 1,27 Prozent und die Aktien der OTP Bank schlossen 1,63 Prozent schwächer./dkm/APA/bek/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

