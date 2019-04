Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play gab heute jene 150 Startups bekannt, die in die Summer 2019 Accelerator Batches aufgenommen wurden. Die Startup-Gründerteams werden jeweils an einem der folgenden Programme teilnehmen: Enterprise 2.0 , Internet of Things, Mobility, Real Estate & Construction, Travel & Hospitality. Die vollständige Liste der aufgenommenen Startups kann auf der Website von Plug and Play unter bit.ly/pnpsummer2019 eingesehen werden.



"Wir sind bestrebt, neue Ideen in innovationsbedürftige Branchen zu bringen", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play. "Diese Startup-Reihe wird dazu beitragen, neue Ertragsströme für unsere Partner zu schaffen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und diese Märkte wirklich nach vorne zu katapultieren."



Die ausgewählten Startups werden an einem von Plug and Play entwickelten dreimonatigen Business-Entwicklungsprogramm teilnehmen und haben die Möglichkeit, das aus 280 Unternehmen bestehende Partnernetzwerk kennenzulernen. Das Programm wird Startups die Möglichkeit geben, sich persönlich mit Unternehmen, Venture-Capital-Gesellschaften und anderen Startups, unter anderem im Rahmen von exklusiven Netzwerk-Events und privaten Dealflow-Veranstaltungen, auszutauschen.



Auch im letzten Jahr war Plug and Play wieder die aktivste Risikokapitalgesellschaft im Silicon Valley und investierte in über 220 Unternehmen weltweit. Die vollständige Leistungsbilanz des Unternehmens mit Informationen zu den Accelerator-Programmen, Investitionen und Firmenpartnern finden Sie hier (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=3465765445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc% 2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D1044388466%26u%3Dhtt ps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F2018-report%252F%2 6a%3Dhere&a=hier).



Die Startups müssen für die Teilnahme an den Plug-and-Play-Programmen keine Beteiligungen abtreten. Die Abschlussveranstaltungen für die jeweiligen Programmsegmente finden zwischen 11. und 13. Juni im Rahmen des Summer Summit (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=3246669744&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D296232187%26u%3 Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fevents%252F%26 a%3DSummer%2BSummit&a=Summer+Summit) statt.



Informationen zu Plug and Play



Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Unser Hauptsitz befindet sich im Silicon Valley und wir haben Accelerator-Programme, Corporate Innovation Services und eine eigene Risikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme weltweit erweitert und sind nun an über 20 Standorten weltweit vertreten, um Startups mit jenen Ressourcen zu versorgen, die sie benötigen, um nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in anderen Regionen erfolgreich zu sein. Mit über 10.000 Startups und 280 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir das ideale Startup-Ökosystem für viele Branchen geschaffen. Wir verfügen zudem über ein Netzwerk aus 200 führenden Venture-Capital-Gesellschaften im Silicon Valley, die als potenzielle aktive Investoren zur Verfügung stehen, und richten über 700 Networking-Events pro Jahr aus. Die Unternehmen in unserer Community haben bislang mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Finanzierungsmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie beispielsweise Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal. Weitere Informationen finden Sie auf www.plugandplaytechcenter.com.



Pressekontakt Allison Romero allison@pnptc.com (408)524-1457



