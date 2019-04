Die BASF-Aktie befindet sich seit Anfang 2018 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Das Tief dieser Bewegung wurde am 10. Dezember auf dem Niveau von 57,35 Euro ausgebildet. Zwar konnten die Käufer anschließend einen Anstieg einleiten, doch dieser entwickelte sich zunächst nicht sehr dynamisch und verläuft zudem in Form einer bärischen Flagge, was weiterhin zur Vorsicht mahnt.

Nachdem die nur zögerlich vorgetragene Aufwärtsbewegung am 18. Januar erstmals die 50-Tagelinie bei 64,32 Euro überwand, ... (Dr. Bernd Heim)

