Medieninformation

HIAG-Technologie Campus «The Hive» erhält mit LEM weiteren Ankermieter

Basel, 4. April 2019 - Der Schweizer Elektrokomponentenhersteller LEM verlegt Genfer Hauptsitz, Forschung und Entwicklung sowie eine Produktionseinheit auf das HIAG-Areal «The Hive» in Meyrin (GE). Der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter ist nach Hewlett Packard Enterprise, HP Inc. und Regus, dem weltweit grössten Anbieter von temporären Bürolösungen, der vierte Ankernutzer auf dem Areal, das von HIAG auf die Bedürfnisse von Technologieunternehmen mit hoher Wertschöpfung ausgerichtet wurde. Der Neubau für die an der SIX Swiss Exchange gelistete LEM umfasst eine Fläche von rund 7'000 m2 mit Büroflächen sowie zwei Stockwerken für die Forschungs- und Entwicklungseinheit und eine Produktionseinheit. Die Realisierung wird nach Baugenehmigung für das Jahr 2020 angestrebt.

