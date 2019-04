Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100007614 heruntergeladen

werden -



Die Schweizer Autovermieter sahen sich vor allem in der zweiten

Jahreshälfte mit einem starken Preisdruck konfrontiert, welcher mit

einer positiven ersten Jahreshälfte entschärft werden konnte. Künftig

wird auf dem Markt mit neuen Mobilitätsangeboten zu rechnen sein.



Aufgrund der positiven Signale aus der Tourismusbranche durfte für

das vergangenen Jahr mit einem ähnlichen Geschäftsgang wie 2017

gerechnet werden. Diese Prognose hat sich zumindest in der ersten

Jahreshälfte bewahrheitet. Die Schweizer Autovermieter konnten vom

Rekordjahr 2018, was die Anzahl Logiernächte in der Schweiz betrifft,

Kapital schlagen. Die zweite Jahreshälfte, im Anschluss an das

nachfragestarke Sommergeschäft, gestaltete sich indes schwierig. Die

Branche war mit einem Überangebot konfrontiert, was einen direkten

Einfluss auf die Preise mit sich brachte. Über das ganze Jahr

gesehen, konnte der positive Trend des Vorjahres bestätigt werden.

Die Umsätze pro Miettag (1,3%) sowie pro Miete (1,4%) entwickelten

sich erfreulich. Die Flottenauslastung (-3.8%) als auch der Umsatz

pro Fahrzeug/Monat (-2,5%) waren gegenüber Vorjahr rückläufig.



Automieten liegt im Trend



Der positive Aspekt in der aktuellen Lage ist die steigende Anzahl

an Mieten. Gegenüber dem Vorjahr stieg dieser Wert um 2,1%. Auch die

Anzahl der Miettage (2,2%) entwickelte sich positiv. Der Zunahme des

durchschnittlichen Fahrzeugbestandes (6,2%) ist ein weiteres Indiz,

dass ein Fahrzeug mieten eine attraktive Mobilitätsalternative ist.



Rekordumsatz im 2018



Eine Umsatzsteigerung von 3,5% auf 394,8 Mio. (2017: 381,3 Mio.)

ergab die Umfrage bei den Mitgliedern des Autovermieter-Verbandes der

Schweiz (AVS) für das Jahr 2018. Dieses Ergebnis erzielten insgesamt

1'159 Mitarbeitende (+2,5%) an 1'730 (-1,3 %) Schweizer

Mietstationen.



Ausblick 2019



Durch das prognostizierte niedrigere Wirtschaftswachstum in der

Schweiz sowie dem aktuell unklaren Ausgang rundum den Brexit, müssen

die Schweizer Autovermieter mit einem herausfordernden Jahr rechnen.

Trotz dieser Ausgangslage ist mengenmässig von einer stabilen

Nachfrage auszugehen. Der Druck auf die Preise wird sich indes weiter

verstärken. Ein zentrales Thema, begünstigt durch die

Digitalisierung, sind neue Angebote auf dem Mobilitätsmarkt. Für die

Schweizer Autovermieter gilt es, mit einem diversifizierten

Angebotsportfolio, die Marktposition weiter zu stärken.



Originaltext: Autovermieter-Verband der Schweiz AVS

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007614

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007614.rss2



Für weitere Informationen:



Autovermieter-Verband der Schweiz (AVS)

Tel. 044 804 46 46



Carlos Sardinha, Präsident

carlos.sardinha@europcar.ch

www.autovermieterverband.ch