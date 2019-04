Webinar: The Top Trends Takeaways from 3 Industrial Conferences: Hannover Messe, ProMat, Automate Datum: Mittwoch, 17. April 2019 Uhrzeit: 10:30 Uhr EDT (USA) Dauer des Webinars: 45 Minuten sowie 15-minütige Frage-und-Antwort-Runde Moderatoren: ABI-Analysten Stuart Carlaw, Dominique Bonte, Dimitris Mavrakis, Ryan Martin, Pierce Owen, Nick Finill und Rian Whitton

Auf der Hannover Messe 2019 werden mehr als 6.500 Aussteller und 220.000 Besucher erwartet. Die ProMat erwartet 1.000 Aussteller und Besucher aus 115 Ländern; auf der Automate werden rund 450 Aussteller präsent sein. Die beiden letztgenannten Konferenzen finden zeitgleich in Chicago statt.

Die Erwartungen an diese drei führenden Industriemessen in Bezug auf technologische Innovationen sind extrem hoch, insbesondere weil sich die Fertigungslandschaft in einem grundlegenden digitalen Umbruch befindet.

Die Industrie verändert sich rasch aufgrund des globalen Wettbewerbs, aufgrund steigender Energiepreise, wegen des Mangels an Arbeitskräften, einer komplizierten Lieferkette und der globalen Beschaffungssituation. Zudem verursacht ein hoher kundenspezifischer Anpassungsgrad längere Rüstzeiten und mehr Aufwand für die Umstellung der Maschinen. Darüber hinaus werden die Chargen kleiner, wodurch die Hersteller pro Bestellung geringere Stückzahlen produzieren.

In diesem Webinar von ABI Researchwerden die oben genannten Themen erörtert. Es soll ermittelt werden, was auf den drei Messen bzw. Konferenzen die überzeugendsten technologischen Entwicklungen waren und wie diese optimal genutzt werden können.

Unsere Analysten geben auch einen Überblick über die Technologien, die für unüberwachte Produktionslinien in Fertigungswerken erforderlich sind. Technologien wie additive Fertigung, IIoT, Edge- und Cloud-Computing, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, fortschrittliche Robotertechnik, Augmented Reality, Produktionssimulation und drahtlose Konnektivität werden sich auch künftig auf die Fertigung auswirken, diese automatisieren und die Arbeit und die Fähigkeiten der Menschen in der Produktion erweitern.

Unsere Analysten werden darüber hinaus die folgenden Fragen beantworten:

Welche Technologietrends standen bei den drei Messen bzw. Konferenzen im Mittelpunkt und weshalb?

Mit welchen Unternehmen sollte man sich befassen und weshalb?

Welche Unternehmen und Technologien haben die Erwartungen nicht erfüllt?

Welche Fallstricke gilt es bei der Realisierung des digitalen Wandels zu vermeiden?

Welche Best Practices gilt es bei der Realisierung des digitalen Wandels zu beachten?

Nachfolgend finden Sie die jüngsten Forschungsergebnisse der ABI Research Industrial Solution. Dieses Angebot unterstützt Fertigungsunternehmen bei der Digitalisierung ihrer Unternehmenstätigkeit mit dem Ziel, qualitativ hochwertigere Produkte zu geringeren Kosten zu entwickeln:

Generative Design Total Lifetime Value Calculator Dieser Bericht über den Total Lifetime Value bietet eine umfassende Analyse von Implementierungsstrategien und Innovationen in Verbindung mit einer Amortisationsanalyse und einer Analyse des Total Lifetime Value. Er liefert einen beispiellosen Einblick in geeignete Einsatzstrategien für die generative Gestaltung.

Additive Manufacturing in Industrial Applications Dieser Bericht zur Anwendungsanalyse untersucht, welches nach Auffassung von ABI Research die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Bereich Additive Manufacturing sind.

Digital Factory Data Dieser Marktdatenbericht prognostiziert, wie das Wachstum der Daten den Ertrag bei Konnektivitäts- und Netzwerkdiensten, aber auch in den Bereichen Smart-Manufacturing-Plattformen, Analytik, bei Unternehmensdienstleistungen sowie bei Leistungen aus dem Sicherheitsbereich steigern wird.

Mobile Robots: Autonomy Solution Providers Dieser Bericht von ABI Research zur Anwendungsanalyse liefert Analysen und Wettbewerbsbeurteilungen von Autonomy Solution Providern (ASPs), denen es gelang, für die Robotertechnik über herkömmliche Umgebungen hinaus Akzeptanz zu erzielen.

Generative Design Vendors Competitive Assessment Diese Wettbewerbsbeurteilung bewertete ausgehend von den bewährten unvoreingenommenen Innovations-/Implementierungskriterien von ABI Research neun der wichtigsten Anbieter für die Technologie der generativen Gestaltung: ANSYS, Altair, Autodesk, Dassault Systèmes, GRM Consulting, ParaMatters, PTC, nTopology sowie Siemens.

