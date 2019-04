Straubing (ots) - Politiker suchen in den Gutachten der Institute gerne Selbstbestätigung. Das wird diesmal schwierig. Denn nicht nur externe Risiken werden aufgelistet. Hart gehen die Ökonomen mit der GroKo ins Gericht, werfen ihr etwa vor, die Stabilität der gesetzlichen Rente zu gefährden und den Standort Deutschland für Investitionen weniger attraktiv zu machen. Die Politik müsse stärker darauf ausgerichtet werden, die Rahmenbedingungen für Investitionen zu verbessern. Es ist zu hoffen, dass die Koalitionäre ihre richtigen Schlüsse daraus ziehen. Denn bisher bleibt die Bundesrepublik in vielen Bereichen - etwa Bildung, Digitalisierung, Energiewende - hinter ihren Möglichkeiten.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de