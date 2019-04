Auf den Geschäftserfolg mit Veeva CRM in Nordamerika, Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region folgt die Expansion in der EMEA-Region

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass der Gesundheitsbereich von Merck sich für Veeva CRM entschieden hat, um die Betriebseffizienz und die unternehmerische Effektivität in Europa, Nahost und Afrika (EMEA) zu steigern. Aufbauend auf der langjährigen Partnerschaft mit Veeva und ihrem Erfolg in ganz Nordamerika, Lateinamerika und dem Asien-Pazifik-Raum möchte das Unternehmen nun weltweit auf Multikanal-Veeva-CRM standardisieren.

Neben Kern-CRM von Veeva wird der Gesundheitsbereich von Merck weltweit zukünftig auch Veeva CLM, Veeva CRM Approved Email und Veeva CRM MyInsights einsetzen. Mit diesen Lösungen ist es dem Unternehmen möglich, kanalübergreifend eine nahtlose Kundenerfahrung zu bieten, einschließlich persönlicher Interaktion, E-Mail und Internet.

"Unsere Kunden zu verstehen und ihnen die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal zukommen zu lassen, ist für unsere kommerzielle Strategie entscheidend", so Chetak Buaria, globaler Leiter für kommerzielle Exzellenz des Gesundheitsbereichs bei Merck. "Wir führen weltweit eine einheitliche CRM-Lösung ein, um diese Vision mit Veeva als unserem Partner des Vertrauens umzusetzen."

"Veeva setzt sich dafür ein, Life-Sciences-Unternehmen bei der Förderung einer effektiven Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten zu unterstützen", so Paul Shawah, leitender Vizepräsident von Veeva Commercial Cloud. "Wir sind stolz darauf, uns mit dem Gesundheitsbereich von Merck zusammenzuschließen, um ihn bei seiner wichtigen Mission zu unterstützen, innovative Arzneimittel auf den Markt zu bringen."

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich cloudbasierte Software für die internationale Life-Sciences-Industrie. Veeva hat sich der Innovation, der höchsten Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen hat über 700 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Über Merck

Merck, ein führendes Wisschenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Gesundheit, Biowissenschaft und Hochleistungswerkstoffe tätig. Etwa 52.000 Mitarbeiter bemühen sich durch ihre Arbeit täglich, für die Leben von Millionen von Menschen einen Unterschied zu machen, indem sie freudvollere und nachhaltigere Lebensweisen schaffen. Von der Weiterentwicklung von Technologien zur Genbearbeitung und der Entdeckung neuer Behandlungsmöglichkeiten für die schwierigsten Krankheiten bis hin zur intelligenten Gestaltung von Geräten engagiert sich das Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen. 2018 erwirtschaftete Merck einen Umsatz von 14,8 Milliarden EUR in 66 Ländern.

Mercks technologische und wissenschaftliche Fortschritte fußen insbesondere auf wissenschaftlichen Untersuchungen und verantwortlichem Unternehmertum. Dies hat seit seiner Gründung im Jahr 1668 zum Florieren von Merck beigetragen. Die Gründerfamilie ist weiterhin der Mehrheitseigentümer des börsennotierten Unternehmens. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen bilden die Vereinigten Staaten und Kanada, wo die Geschäftsbereiche von Merck unter den Namen EMD Serono (Gesundheit), MilliporeSigma (Biowissenschaft) und EMD Performance Materials (Hochleistungswerkstoffe) betrieben werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage und Produktakzeptanz und Dienstleistungen von Veeva, der Ergebnisse aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Science-Industrie. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva und seinen aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich voneinander abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf das Finanzergebnis von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risikofaktoren" (Risk Factors) und "Management-Diskussion und Analyse der Finanzbedingungen und Betriebsergebnisse" (Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) der Unternehmenseinreichung auf Formular 10-Kfür den Zeitraum bis zum 31. Januar 2019 enthalten. Dieses ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

