Um gegen Facebook und Co. anzukämpfen setzen Zeitschriftenverleger auf einen Schulterschluss der Branche. Verbandschef Thiemann lobt zudem die EU-Urheberrechtsreform.

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) rechnet angesichts des Wettbewerbsdrucks verstärkt mit Kooperationen in der Branche. Dies werde bei der Vermarktung ebenso noch mehr passieren, wie es beim Vertrieb schon zu sehen sei, sagte Verbandspräsident Rudolf Thiemann am Donnerstag in München.

Thiemann lobte die heftig diskutierte EU-Urheberrechtsreform. "Das ist in der Tat ein großer Erfolg der Branche, für Verlage und Journalisten", sagte er beim Mediengipfel 2019 des Verbandes ...

