Boyd erweitert sein Portfolio um innovative mikroelektromechanische Systeme (MEMs) auf Titanbasis

Die Boyd Corporation, Branchenführer für Wärmemanagement-, Abdichtungs- und Schutzlösungen gegen Umwelteinflüsse, gab die Übernahme von PiMEMS bekannt, einer fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, die Titan-Mikrotechnologien und ultradünne Geräte entwickelt. Die Übernahme ist strategisch ausgerichtet auf Boyds Engagement für Innovation und Unterstützung für die nächste Generation der Elektronik.

PiMEMS bringt geistiges Eigentum in die Mikro- und Nanometallherstellung ein, spezialisiert auf Titanlegierungen, um metall-basierte Mikrobauteile herzustellen. Da die Produktentwickler weiterhin zu kleineren, leichteren Geräten mit höherem Leistungsbedarf tendieren, wird die PiMEMS-Technologie bei der Entwicklung und Herstellung von leistungsstarker Mikroelektronik und ultradünnen thermischen Lösungen von unschätzbarem Wert sein, die die sich ändernden Leistungsanforderungen übertreffen können.

"Boyd konzentriert sich darauf, in zukunftsweisende Technologien zu investieren, die sich an den Zielen und Abläufen unserer Kunden orientieren. Unsere Kunden sind weltweit führend in ihren Branchen. Unsere Mission ist es, nicht nur mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen Schritt zu halten, sondern auch Design-Engpässe zu antizipieren und Lösungen zu entwickeln, die den zukünftigen Erfolg garantieren", sagte der CEO von Boyd, Mitch Aiello. "Branchen von der Luft- und Raumfahrt bis hin zur mobilen Elektronik drängen immer wieder auf Geräte mit höherer Leistung in stromlinienförmigeren Konfigurationen, was zu Anforderungen an das Wärmemanagement führt, das bei verbesserter Wärmeleistung leichter und kompakter ist. Wir haben unsere marktführenden F&E-Ressourcen mit einem breiten Portfolio an Titan-Mikrotechnologie verstärkt, das leistungsfähigere thermische Lösungen ermöglicht, die leichter und dünner sind als alles andere auf dem Markt."

Die Erweiterung um PiMEMS-Funktionen ergänzt Boyds bereits robuste Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der ultradünnen, leistungsstarken Kühlung weiter. Das Engagement für Innovationen stellt sicher, dass Boyd die Technologie-Wachstumspläne der Kunden voll unterstützen und die Markteinführung für Anwendungen der nächsten Generation beschleunigen kann. Das neue Team arbeitet nun innerhalb der Boyd Specialty Thermal Division, Aavid, wo ihre Fähigkeiten die bestehenden Designteams und das umfangreiche Technologieportfolio von Boyd ergänzen und stärken.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Thermomanagement- und Umweltdichtungslösungen, die wesentlich für Produkte sind, welche die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen B2B-Beziehungen und Verbraucher wesentlichen Bereichen. Die vielfältigen und komplexen Lösungen von Boyd steigern den Wert für globale Kunden, indem sie die Produktleistung und -effizienz optimieren, unbeabsichtigte Geräteausfälle verhindern, Verschleiß minimieren und die Produktlebenszyklen mit einer Designgeschwindigkeit verlängern, die die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung beschleunigt auf drei Kontinenten.

Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com

