Graminex L.L.C., Hersteller von Graminex lösungsmittelfreiem Flower Pollen Extracts, erhält die Health Canada Zulassung von der Behörde für natürliche und nicht verschreibungspflichtige Gesundheitsprodukte (Natural and Non-prescription Health Products Directorate, NNHPD) für seinen PollenBerry Flower Pollen Extract. PollenBerry ist eine geschützte Formulierung, die Graminex G60 Flower Pollen Extract und Preiselbeerpulver enthält.

Die Zertifizierung von Health Canada garantiert, dass die Produkte von Graminex die höchsten Qualitätsstandards erfüllen, gemäß den Richtlinien des Mandats der Abteilung für Gesundheitsprodukte und Nahrungsmittel von Health Canada. Die vorgeschriebenen Richtlinien verfolgen einen integrierten Ansatz für die Verwaltung der Risiken und Vorteile in Bezug auf Nahrungsmittelergänzungen und Reformkost, um den Verbraucher vor minderwertigen Produkten zu schützen.

"Mit dem Hinzufügen von PollenBerry verfügt Graminex nun über drei von Health Canada's NNHPD zugelassene Fertigprodukte mit den dazugehörigen NPN-Nummern. Wir freuen uns, unseren Kunden dieses neueste Produkt anbieten zu können", sagte Justin E. Ritter, Regulatory Affairs.

PollenBerry wurde für die Verwendung als traditionelles und pflanzliches Arzneimittel mit der neuesten NPN-Lizenz von Graminex zugelassen. Die empfohlene Verwendung von PollenBerry, das nach diesem NPN zugelassen ist, soll helfen, (wiederkehrende) Harnwegsinfektionen (UTIs) bei Frauen zu verhindern. Ein sekundärer Antrag wurde genehmigt, um (wiederkehrende) Harnwegsinfektionen zu verhindern, deren Häufigkeit/Inzidenz nach/als Folge der Menopause bei Frauen zunehmen kann.

Über Graminex L.L.C.

Graminex L.L.C. ist der führende Hersteller von natürlichem und lösungsmittelfreiem Graminex Flower Pollen Extract. Graminex gehört oder verwaltet mehr als 2.630 Hektar Agrarfläche im Nordosten des Bundesstaates Ohio, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Die aktiven Substanzen von Graminex werden für die Nahrungsergänzungsmittel-, die nutrazeutische, pharmazeutische, Nahrungs- und Hautpflegeindustrien angebaut und verarbeitet. Graminex vermarktet seine eigene Marke von Nahrungsmittelergänzungen mit Fokus auf Prostatapflege, Blasenpflege, menopausalem Support und Hautpflege. Zusammen mit seinen Vertriebspartnern, Einzelhändlern und Herstellern werden lösungsmittelfreie Graminex-Produkte in über 44 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft.

Weitere Informationen erhalten Sie von Graminex L.L.C Public Relations, Colleen May unter +1 (419) 278-1023 oder per E-Mail unter info@graminex.com. Sie können auch www.graminex.com besuchen.

