ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperkonvergierter Speicherlösungen für Backups, meldete heute einen rekordverdächtigen Auftragseingang und Umsatz für das 1. Quartal 2019. ExaGrid konnte sowohl die Auftragseingänge als auch die Umsätze gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres prozentual steigern und damit seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

"Hinsichtlich Auftragseingang und Umsatz war dies das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte", erklärte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "IT-Fachleute, die sich tagtäglich mit der Komplexität von Datensicherung und -wiederherstellung auseinandersetzen müssen, verstehen nicht nur, dass die Scale-out-Architektur von ExaGrid mit ihrer "Landezone" von einzigartigem Wert für die Rechenzentrumsumgebung ist, sondern auch die Auswirkungen, die dieser Wert für das gesamte Geschäft mit sich bringt."

Außer den rekordverdächtigen Auftragszahlen und Umsätzen im ersten Quartal erzielte ExaGrid auch folgende Leistungen:

Ausdehnung der weltweiten Leistungsabdeckung in Argentinien, Kolumbien, Dubai, Hongkong, Italien, Mexiko, Polen, Südafrika, Südkorea, Spanien, Taiwan und der Türkei

Zusätzliche Integration mit Veeam Software und Zerto

Erweiterte Beziehung mit HYCU zur weiteren Penetration in Organisationen, die Nutanix mit ESXi und AHV einsetzen

Verbesserte Software, so dass sich Appliances hinter der Commvault-Deduplizierung befinden und Commvault-Daten weitere 3 Mal deduplizieren können, was die Speicherkosten hinter Commvault erheblich reduziert. Damit kann die Commvault-Deduplizierung eingeschaltet bleiben.

Anerkennung als "Finalist" bei den Network Computing Awards

Im Gegensatz zu Deduplizierungslösungen der ersten Generation, die entweder in einen Backup-Applikationsmedienserver oder in eine aufskalierte Speichereinrichtung eingebaut waren, stellt ExaGrid die branchenweit einzige echte Scale-out-Architektur mit Datendeduplizierung bereit. Im typischen Fall kostet diese nur halb so viel wie die Lösungen bekannter Marken und sie verbessert zudem die Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung durch die Kombination von adaptiver Deduplizierung mit einer einzigartigen "Landezone".

Mit zunehmender Marktreife verstehen die Kunden den Leistungsabfall, den Datendeduplizierung bei der Datensicherung mit sich bringen kann, sofern eine Lösung nicht bewusst darauf ausgelegt ist, diese Auswirkung zu verhindern. Alle Deduplizierungslösungen reduzieren den Speicherraum und die WAN-Bandbreite in gewissem Maße, aber nur ExaGrid löst die drei inhärenten Computing-Probleme, um schnelle Backups, Wiederherstellungen und VM-Boots zu erzielen. Dafür sorgen seine einzigartige Landezone, adaptive Deduplizierung und Scale-out-Architektur.

"Deduplizierungslösungen der ersten Generation können mit unerschwinglichen Kosten für die Backup-Speicherung verbunden sein und sie sind zudem langsam für die Datensicherung, -wiederherstellung und VM-Boots. Dies ist der Hauptgrund, warum mehr als 80 Prozent der neu gewonnenen Kunden von ExaGrid Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce und die Veritas NetBackup 5200/5300 Appliance-Serie durch ExaGrid ersetzen", so Andrews weiter.

Alle Backup-Speicherlösungen reduzieren den Speicherraum und die Bandbreite in unterschiedlichem Ausmaß, aber die Aufnahmeraten sind langsam, da sie die Datendeduplizierung ,inline' ausführen. Und weil sie die deduplizierten Daten lediglich speichern, sind die Wiederherstellungsgeschwindigkeiten und VM-Boots ebenfalls sehr langsam. ExaGrid hat die drei mit der Backup-Speicherung und Datendeduplizierung verbundenen Computing-Herausforderungen beseitigt, und darum ist seine Aufnahmerate um das Sechsfache schneller und die Wiederherstellung/VM-Boots bis zu 20 Mal schneller als die des nächsten Konkurrenten. Im Gegensatz zu den Anbietern der ersten Generation, die bei zunehmenden Datenmengen lediglich mehr Kapazität hinzufügen, bieten die Appliances von ExaGrid mehr Computing mit der Kapazität, wodurch sichergestellt wird, dass das Backup-Fenster eine vorgegebene Länge aufweist. Nur ExaGrid nutzt eine Scale-out-Architektur mit einer einzigartigen Landezone, die die Skalierbarkeits- und Leistungsherausforderungen der Backup-Speicherung ganzheitlich löst.

Die Zahl der veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensberichte von ExaGrid beläuft sich auf über 360, mehr als bei allen anderen Anbietern in diesem Bereich zusammen. Diese Berichte verdeutlichen die Zufriedenheit der Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch "einfach funktioniert".

