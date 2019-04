Aus Sorge über eine Abkehr der CDU von der politischen Mitte kommt an diesem Freitag eine Runde liberaler Mitglieder in Berlin zu Beratungen über den künftigen Kurs der Partei zusammen. Man wolle bei dem Treffen von Christdemokraten aus dem Umfeld der Gruppierung "Union der Mitte" Erfahrungen und Beobachtungen der vergangenen Wochen austauschen, sagte die stellvertretende schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende Karin Prien der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Es ist das erste Mal, dass eine größere Gruppe von etwa 15 Teilnehmern aus dem Umfeld der Gruppierung zu einem Treffen zusammenkommt.

Die "Union der Mitte" ist wie die erzkonservative "Werte-Union" keine offizielle Vereinigung der CDU. Prien ist schleswig-holsteinische Bildungsministerin und eine der Initiatorinnen der Gruppierung, die Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Kampf um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel als CDU-Vorsitzende unterstützt hatte. Prien hatte sich jüngst in mehreren Interviews gegen den Eindruck gewandt, in der CDU finde mit Kramp-Karrenbauer an der Spitze ein programmatischer Rechtsruck statt./bk/DP/fba

