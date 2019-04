Auch ein Jahr nach dem Verschwinden von Ex-Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub halten Schweizer Bergretter noch Ausschau nach dem vermissten Manager. Die Chance, seinen Leichnam zu finden, schätzt der Rettungschef von Zermatt, Anjan Truffer, aber gering ein. "Man kann die Hoffnung nie aufgeben, aber es müsste ein Zufall zur Hilfe kommen", sagte Truffer der Deutschen Presse-Agentur.

Haub war am 7. April 2018 beim Training für einen schwierigen Tourenskiwettbewerb in den Schweizer Alpen bei Zermatt spurlos verschwunden. Bergretter fanden trotz tagelanger Suche kein Lebenszeichen. Angehörige und Mitarbeiter hielten zwei Monate später auf dem Firmengelände in Mülheim eine Trauerfeier ab.

Haubs jüngerer Bruder Christian übernahm die alleinige Geschäftsführung in der Unternehmensgruppe, zu der auch Obi und der Textil-Discounter Kik gehören.

Nach Angaben von Truffer gibt es in dem schwierigen Gletschergebiet tausende Gletscherspalten, in die Haub gestürzt sein könnte. Oft türme sich meterhoher Schnee in den Spalten./oe/DP/zb

