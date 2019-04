Die amerikanische Investmentfirma Solar Senior Capital Ltd. (ISIN: US83416M1053, NASDAQ: SUNS) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,1175 US-Dollar je Aktie auszahlen. Anteilsinhaber erhalten die Auszahlung am 1. Mai 2019 (Record date: 18. April 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,41 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,40 US-Dollar (Stand: 4. April 2019) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden ...

