Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.6MK: Merck Co. am 4.4. -1,60%, Volumen 89% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 4.4. -1,26%, Volumen 213% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 4.4. -1,17%, Volumen 82% normaler Tage , XONA: Exxon am 4.4. 1,42%, Volumen 73% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 4.4. 1,98%, Volumen 125% normaler Tage , BCO: Boeing am 4.4. 2,89%, Volumen 132% normaler Tage , Dow Jones: +0,64% Aktie Symbol SK Perf. Boeing BCO 395.860 2.89% Walt Disney WDP 114.750 1.98% Exxon XONA 82.050 1.42% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...