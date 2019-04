Große Konzerne bereiten den Bau werksinterner 5G-Funknetze vor - sehr zum Missfallen der Deutschen Telekom. Chef Tim Höttges drohen wegen der Autonomiebewegung der Industriekunden Milliardenausfälle.

Gleich der erste Besuch führt Tim Höttges direkt in die Lernwerkstatt von Volkswagen. Die Hannover Messe ist vergangenen Montagmorgen gerade eine Stunde eröffnet, als der Telekom-Chef auf Halle 16 zusteuert. Zusammen mit Adel Al-Saleh, dem neu installierten Chef der IT-Dienstleistungssparte T-Systems, will er sich aus nächster Nähe anschauen, was mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard beim größten deutschen Autohersteller möglich ist.

Dafür haben 25 Auszubildende eine Miniaturfabrik im Maßstab 1:18 aufgebaut. In der koordiniert ein 5G-Modul die Fließbandmontage des vor rund 40 Jahren äußerst populären Transporters VW Bulli. Kabellos und vollautomatisch setzen Roboter die Karosserieteile auf das Chassis, zum Schluss taucht das fertige Fahrzeug auch noch in das Tauchbecken der Lackiererei. "Bauen Sie sich Ihr Fahrzeug", fordern die Auszubildenden die Standbesucher auf. Kundenwünsche nach einer individuellen Farbe sowie Extras wie Panoramadach und Standheizung kann die VW-Fabrik der Zukunft umgehend und problemlos erfüllen. Die beiden Telekom-Top-Manager schauen sich die Hightechvorführung genau an, stellen Fragen, erhalten Antworten. "Volkswagen will autark sein", erklärt ein Auszubildender das auf dem Messegelände errichtete 5G-Mobilfunknetz.

Das Ziel verfolgt der Autobauer nicht nur in der Modellwelt, sondern auch in seinen Werken. Da er das Netz dort ebenfalls selbst aufbauen und betreiben will, sind die Dienste der Telekom oder eines ihrer großen Wettbewerber hier nicht mehr gefragt. Auch mehrere Reisen von Managern des Bonner Konzerns nach Wolfsburg haben die VW-Führung nicht umstimmen können.

Damit zählt VW zu den Anführern einer großen Autonomiebewegung. Unterstützt von den Verbänden der Elektro- (ZVEI), Auto- (VDA) und Chemieindustrie (VCI) sowie des Maschinenbaus (VDMA), wollen große Konzerne wie BMW, Daimler, BASF, Bosch und Siemens in ihren Fabriken eigene Mobilfunknetze errichten. Damit würden sie Telekom, Vodafone und Telefónica das Geschäft wegnehmen, das ihnen in der Aufbauphase der neuen Technologie erste Milliardenumsätze bescheren sollte.Für Höttges und seine kriselnde IT-Sparte T-Systems ist das ein Schlag ins Gesicht. "Deutschland ist das erste Land in der Welt, das ein Viertel des jetzt bei der 5G-Auktion versteigerten Frequenzspektrums für private Netze auf dem Werksgelände reserviert hat", schimpft der Telekom-Chef. Kampflos will er das nicht hinnehmen. Der Konzern droht mittlerweile jedem Unternehmen juristische Schritte an, das bei der Bundesnetzagentur reservierte Frequenzen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Megahertz beantragt. Schon im vergangenen September hatte die Telekom erklärt, dass "die lokale und regionale Bereitstellung von Frequenzen" aus ihrer Sicht rechtswidrig sei.

Die mögliche Klagewelle belastet schon jetzt die Beziehungen zur Industrie. Eigentlich wollte die Telekom im Mai die wichtigsten Technik-Top-Manager aus der Industrie zu einer großen 5G-Anwenderkonferenz einladen. Das Echo war allerdings so verhalten, dass T-Systems die Veranstaltung ...

