Beim Handelsstreit zwischen China und den USA verstärken sich die Signale, dass es zu einer Einigung kommt. Davon könnte der Dax weiter profitieren.

Der Dax hat zwei Tage in Folge ein neues Jahreshoch erreicht und am gestrigen Handelstag wieder die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten überschritten. Der Schlussstand lag bei 11.988 Zählern, ein Plus von 0,3 Prozent. Am heutigen Freitag dürfte der Dax auf einem etwas höheren Niveau in den Handel starten. Vorbörsliche Indikatoren signalisieren Eröffnungskurse bei 12.000 Punkten.

Das wichtigste Thema für die Börsen in der Handelsstreit zwischen USA und China. In den nächsten vier Wochen soll es dabei zu einer Einigung kommen.

1 - Vorgaben aus den USA

Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China haben die US-Aktienmärkte bestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,6 Prozent auf 26.384 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,2 Prozent auf 2879 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab dagegen 0,1 Prozent auf 7891 Punkte nach.

Im Handelsstreit erwarten sich Investoren von dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Chef-Unterhändler Liu He weitere Aufschlüsse über den Stand der Verhandlungen. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften verhandeln seit Monaten über eine Beilegung des Streits, der die Wirtschaft und die Aktienbörsen weltweit belastet hat. Neben dem Handel gebe es kaum andere marktbewegende Nachrichten, sagte James Ragan, Direktor bei der Vermögensverwaltung D.A. Davidson.

2 - Handel in Asien

Auch die Tokioter Börse hat am Freitag von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China profitiert. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,3 Prozent auf 21.786 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Der breiter gefasste Topix gewann 0,4 Prozent auf 1625 Zähler.

Bei den Einzelwerten kletterten die Aktien von Japan Post Insurance drei Prozent in die Höhe, nachdem der Lebensversicherer den Rückkauf von bis zu 50 Millionen Anteilsscheinen bekanntgegeben hatte.

Der Euro bewegte sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostete ...

