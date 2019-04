Nach mehrfacher Terminverschiebung soll es an diesem Wochenende stattfinden: Ab Sonntag sollen die Maschinen aller Airlines den neuen Flughafen ansteuern.

In der türkischen Metropole Istanbul hat am frühen Freitagmorgen ein Umzug der Superlative begonnen: Nach mehrmaligen Verschiebungen wechseln Fluggesellschaften und Personal vom alten Atatürk-Airport an den neuen Mega-Flughafen im Norden der Stadt.

Noch vor dem Morgengrauen haben Hunderte Lastwagen ihre Touren durch die Millionenstadt begonnen, die teilweise abgesperrt wurde, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Fast 50.000 Tonnen ...

