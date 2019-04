The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0220036 SVENSK.HDLSB. 14/19 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0181646883 PET. MEX. 12/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0209474631 LONZA SWISS FIN. 13-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB2RT1 BAY.LDSBK.IS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T2U4 DZ BANK IS.A493 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4GK0 HCOB FZ 2 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB01VY4 LBBW OPF 15/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1117298676 SAPPI PAP.HLDG 15/22 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KXN7 LBBW INFLATIONS-ANL 12/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US59217HAL15 METROP.L.GL FDG I 14/19 BD02 BON USD N

CA 9S5B XFRA USG82003AC11 SINOPEC OV.DEV. 14/19REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USG82003AD93 SINOPEC OV.DEV. 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA VB2A XFRA XS1054643983 VASTNED RETAIL 14/19 CV BD02 BON EUR N

CA SKWB XFRA XS1055515412 SSAB AB 14/19 MTN BD02 BON EUR N