The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A27FC3 ERSTE GR.BK. 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A27LQ1 VOESTALPINE 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B121991 VB WIEN 19/UND FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002644251 AGEAS 19/49 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002645266 KBC GROEP 19/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4CQ2 AAREAL BANK MTN S.278 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7N88 BAY.LDSBK.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7P45 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RG1 DZ BANK IS.A1113 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z02 LB.HESS.THR.CARRARA04B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Z44 LB.HESS.THR.IS.04A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZZ3 LB.HESS.THR.CARRARA04A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB7FC5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0305045009 CRITER.CAIXA 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US00131MAH60 AIA GROUP 19/29 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US748149AQ48 QUEBEC,PROV 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1913453988 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS1953057491 AEGYPTEN 19/49 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1960262829 GUOTAI J.SEC 19/22 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1963478018 BENIN, REP. 19/26 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1978668298 NIBC BANK 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1979259220 MET.LIFE F.I 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1979512578 CEB 19/26 MTN BD01 BON EUR N