3. April 2019 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold or the Company) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298248) berichtet, dass ein drittes Bohrgerät vor Ort eingetroffen ist und ins Bohrgebiet ungefähr 1 km südlich der Porphyry Zone (das Explorationsziel) transportiert wurde. Historische Bohrungen in sehr begrenztem Umfang lieferten in diesem Zielgebiet mehrere hochgradige Abschnitte einschließlich bis zu 17,5 g/t Au über 1,5 m (Bohrlänge). Das Explorationsziel zeigt ein ähnliches magnetisches Signal wie das der Porphyry Zone (siehe Abbildung 1) und ist dem vermengten Syenit und Basalt ebenfalls sehr ähnlich, d. h. sie beherbergen eine Vererzung des Kontakttyps. Die nächstgelegene historische Bohrung befindet sich 400 m östlich und es gibt keine weiteren Bohrungen über ca. 1.500 m nach Westen oder Nordwesten. In diesem Gebiet werden zwei erste Bohrungen zur Überprüfung des Volumenpotenzials der Vererzung niedergebracht.

Maple Golds VP Exploration, Fred Speidel, sagte: Nachfolgearbeiten an isolierten höhergradigen Proben im NW Gap Area während der letztjährigen Kampagne führten zur Abgrenzung der neuen Nika Zone. Im Bereich des Explorationsziels wurden nur sehr wenige Bohrungen niedergebracht, aber wir haben dort die richtigen Ingredienzen, um neue Goldzonen zu definieren, und wir sind begeistert, ein paar Entdeckungsbohrungen im Rahmen unserer Bohrkampagne 2019 zu machen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46387/2019-NR-Ap ril 3 -_DE_ MGM - Maple Gold mobilizes 3rd drill rig to test high-priority exploration target - Final Draft1.001.png

Abbildung 1. Magnetik-Zielgebiet mit charakteristischem gekoppelten Hoch-/Tief-Signal

Das gekoppelte Hoch-/Tief-Signal in Abbildung 1 reflektiert mehrere hauptsächlich magnetisch gedämpfte Syenitkörper, die in magnetische Basalte eingedrungen sind. Das magnetische Signal im Bereich des Explorationsziels besitzt eine Ähnlichkeit mit dem Signal der weiter nördlich liegenden Porphyry Zone. Diese Ähnlichkeit gilt auch für den geologischen Rahmen. Die grünen Punkte in Abbildung 1 repräsentieren die Ansatzstellen der neuen Bohrungen, die in Kürze auf dem Explorationsziel niedergebracht werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46387/2019-NR-Ap ril 3 -_DE_ MGM - Maple Gold mobilizes 3rd drill rig to test high-priority exploration target - Final Draft1.002.jpeg

Abbildung 2.: Transport des dritten Bohrgeräts und zugehöriger Gerätschaften ins Gebiet des Explorationsziels auf Douay.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold geprüft und zusammengestellt. Herr Speidel ist gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects eine qualifizierte Person. Herr Speidel hat die Daten hinsichtlich der Explorationsinformation in dieser Pressemitteilung bestätigt aufgrund seiner direkten Beteiligung an den Arbeiten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Maple Gold implementiert strikte Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle auf Douay, die die Planung und die Platzierung der Bohrungen im Gelände, das Niederbringen der Bohrungen und das Ausbringen der Bohrkerne (NQ-Durchmesser), die Vermessung der Bohrlöcher, den Transport der Bohrkerne zum Douay-Camp, das Protokollieren der Bohrkerne durch qualifizierte Mitarbeiter, das Sammeln und Verpacken der Bohrkernproben zur Analyse, den Transport der Bohrkerne vom Bohrgelände zum Analyselabor, die Probenvorbereitung für die Analyse sowie die Analyse, die Aufzeichnung und die endgültige statistische Überprüfung der Ergebnisse abdecken. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite auf der Webseite des Unternehmens.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Definition eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtsprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von ca. 392 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge), die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Das Projekt profitiert von den hervorragenden Infrastruktureinrichtungen und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offenbleibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.maplegoldmines.com.

