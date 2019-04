Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts erzielten nach vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik im Jahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss - in Abgrenzung der Finanzstatistiken - von 53,6 Milliarden Euro, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...