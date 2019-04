Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte diesmal besonders viel Aufmerksamkeit erfahren, nachdem im Februar der Stellenmarkt überraschend eingebrochen war. Die Frage ist, ob das nur ein statistischer Ausreißer war oder ob es wirklich eine nachhaltige Abschwächung beim Jobwachstum gibt. Ökonomen erwarten ein Stellenplus von 175.000 im März, eine stabile Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent und ein Lohnwachstum von 0,3 Prozent. Sollte es wieder schwache Zahlen geben, könnte das ein Zeichen sein, dass die Arbeitgeber mit zunehmender Straffung des Arbeitsmarktes Schwierigkeiten haben, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Die Experten der Postbank verweisen allerdings auf die starken Schwankungen, denen das Jobwachstum in den ersten Monaten dieses Jahres unterworfen war. Einem sehr starken Stellenplus von 311.000 im Januar sei ein sehr schwacher Anstieg um 20.000 im Februar gefolgt. "Im Durchschnitt beider Monate stand die Beschäftigungsentwicklung damit aber im Einklang mit dem Trendwachstum der letzten Jahre", erklären die Ökonomen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +175.000 gg Vm zuvor: +20.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% zuvor: +0,40%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.886,70 +0,14% Nikkei-225 21.783,30 +0,27% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.210,83 +0,19% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.181,30 -0,83%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Anleger agieren im Spannungsfeld positiver Signale von den US-chinesischen Handelsgesprächen und der im späteren Tagesverlauf anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktdaten. Von diesen erhoffen sich die Akteure Erkenntnisse über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Chinas Präsident Xi Jinping hat Berichten zufolge in einem Schreiben an US-Präsident Donald Trump von substanziellen Fortschritten gesprochen und einen baldmöglichen Abschluss der Gespräche gefordert. Trump hatte zuvor eine "monumentale" Ankündigung in den nächsten Wochen angekündigt und betont, es sei noch ein Weg zurückzulegen, aber nicht sehr weit. In Seoul zeigt sich das Schwergewicht Samsung unbeeindruckt davon, dass der Technologieriese nun Details zur bereits Ende März verkündeten Gewinnwarnung für das ersten Quartal vermeldet hat. In Tokio sind Aktien aus dem Elektroniksektor stark gesucht. Sie profitierten als exportsensible Titel besonders vom schwächeren Yen, heißt es. Sony ziehen um 3 Prozent an und NEC um 1,2 Prozent. Für Nintendo geht es ebenfalls um 3 Prozent aufwärts. Hier sorgt laut Analysten für positive Fantasie, dass Nintendo Spielkonsolehits wie Zelda und Mario kompatibel machen wolle für Virtual-Reality-Geräte.

US-NACHBÖRSE

Duluth Holdings brachen um 18,9 Prozent ein. Die Bekleidungskette verfehlte nicht nur mit den Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes, sondern auch mit dem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Für Evolving Systems ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 7,3 Prozent südwärts. Das Beratungsunternehmen verzeichnete in seinem vierten Quartal mit 16 Millionen einen deutlich höheren Verlust als vor Jahresfrist.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.384,63 0,64 166,50 13,11 S&P-500 2.879,40 0,21 6,00 14,86 Nasdaq-Comp. 7.891,78 -0,05 -3,77 18,94 Nasdaq-100 7.540,57 -0,06 -4,40 19,12 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 709 Mio 866 Mio Gewinner 1.912 1.702 Verlierer 1.017 1.198 unverändert 107 129

Kaum verändert - Berichte über weitere Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stützten. Allerdings kam es nach den Aufschlägen der Vortage auch zu Gewinnmitnahmen. Die gut ausgefallenen wöchentlichen Arbeitslosendaten hatten keinen Einfluss, weil Anleger schon den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag im Blick hatten. Tesla büßten 8,2 Prozent ein, nachdem der E-Autobauer im ersten Quartal einen deutlichen Liefereinbruch bei Neuwagen verzeichnet hatte. Dies könnte laut Tesla das Nettoergebnis im ersten Quartal belasten. Boeing erholten sich um 2,9 Prozent. Beobachter sahen einen Zusammenhang mit guten Nachrichten zum Update jener Software, die zum Absturz zweier Boeing-Flugzeuge des Typs 737 MAX geführt haben soll. Im Dow lag nur noch die Aktie des Chemiekonzerns und Index-Neulings Dow fester im Markt. Sie gewann nachrichtenlos rund 5 Prozent. Eine Abstufung durch Morgan Stanley drückte Micron um 2,3 Prozent. Recro Pharma schossen um fast 28 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte eine Restrukturierung angekündigt und den Umsatzausblick angehoben. Ein gelungenes Börsendebüt erlebte die Aktie von Tradeweb, die 33 Prozent über dem Ausgabekurs schloss.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,33 -0,4 2,33 112,9 5 Jahre 2,31 -1,5 2,33 38,9 7 Jahre 2,40 -2,2 2,42 15,3 10 Jahre 2,51 -1,2 2,52 6,4 30 Jahre 2,92 -1,7 2,93 -15,1

Die Anleihekurse legten leicht zu. Die schwachen deutschen Auftragseingänge hätten auch den US-Pendants etwas Zulauf gebracht, hieß es. Auf der anderen Seite hätten aber starke US-Arbeitsmarktdaten und die Hinweise auf einen offenbar guten Verlauf der Gespräche zwischen den USA und China das Interesse an dem vermeintlich sicheren Anleihhafen wieder gedämpft.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1228 +0,1% 1,1221 1,1242 -2,1% EUR/JPY 125,39 +0,1% 125,24 125,25 -0,3% EUR/GBP 0,8559 -0,3% 0,8584 0,8527 -4,9% GBP/USD 1,3117 +0,3% 1,3072 1,3183 +2,9% USD/JPY 111,68 +0,1% 111,62 111,42 +1,8% USD/KRW 1136,60 +0,0% 1136,33 1136,81 +2,0% USD/CNY 6,7174 0% 6,7174 6,7155 -2,3% USD/CNH 6,7093 -0,1% 6,7158 6,7193 -2,4% USD/HKD 7,8491 +0,0% 7,8488 7,8492 +0,2% AUD/USD 0,7127 +0,2% 0,7111 0,7117 +1,2% NZD/USD 0,6757 +0,0% 0,6757 0,6791 +0,7% Bitcoin BTC/USD 4.959,63 +0,6% 4.930,89 5.022,26 +33,4%

Der Dollar profitierte etwas von den positiven Nachrichten zu den Handelsgesprächen und den US-Arbeitsmarktdaten. Im späten US-Handel kostete ein Euro etwa 1,1220 Dollar. Am Morgen mitteleuropäischer Zeit waren es noch fast 1,1250 Dollar gewesen. Das britische Pfund rutschte wieder unter die Marke von 1,31 Dollar. Zeitweise hatte es davon profitiert, dass das britische Parlament am Vorabend mit knapper Mehrheit für ein Gesetz stimmte, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus verpflichtet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,16 62,10 +0,1% 0,06 +33,7% Brent/ICE 69,30 69,40 -0,1% -0,10 +26,2%

Im Blick standen die möglicherweise kurz vor dem Abschluss stehenden US-chinesischen Handelsgespräche und damit verbundene Hoffnungen auf eine Belebung der Nachfrage. Nachdem die Preise zeitweise auf den bisher höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen waren, fielen sie im späten Geschäft zurück. Nach Angaben von Beobachtern belasteten letzlich erneut die Daten zu den US-Ölvorräten vom Vortag, die überraschend einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände gezeigt hatten. Das Barrel WTI verbilligte sich zum Settlement um 0,6 Prozent auf 62,10 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,15 1.292,38 -0,2% -3,23 +0,5% Silber (Spot) 15,15 15,16 -0,1% -0,01 -2,3% Platin (Spot) 893,59 918,86 -2,8% -25,27 +12,2% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,2% +0,01 +10,3%

Der Goldpreis tendierte im US-Handel wenig verändert. Der etwas festere Dollar habe das in Dollar gehandelte Gold etwas belastet. Im späten Handel kostete die Feinunze Gold 1.291 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Das US-Wirtschaftswachstum hat sich nach Aussage des Präsidenten der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, im vergangenen Quartal vermutlich auf eine Jahresrate von 1,5 Prozent abgeschwächt. Die Wirtschaft werde in den kommenden Monaten aber wieder "an Fahrt" gewinnen, sagte er. Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sieht weiterhin auch die Möglichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen im laufenden Jahr noch erhöhen könnte. Mester ist aktuell nicht stimmberechtigt im Fed-Offenmarktausschuss.

HANDELSGESPRÄCHE USA/CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 05, 2019 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.