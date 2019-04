Gestern wurde eine neue Insidertransaktion beim Touristikriesen TUI bekannt gegeben. So hat sich der Konzernchef Fritz Joussen, der erst kurz nach dem Kursverfall im Februar für rund zwei Millionen Euro zugegriffen hatte, in mehreren Tranchen erneut ein Aktienpaket im siebenstelligen Volumen an TUI gesichert.

