Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SLM Solutions von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein neuer Vorstandschef, neue Mitglieder im Aufsichtsrat und eine Kapitalspritze eines Großaktionärs hätten Marktteilnehmer zwar beruhigt, aber es sei noch zu früh, um nach zwei holprigen Jahren den 3D-Druckerhersteller nun auf einem nachhaltigen Wachstumspfad zu sehen, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse Fortschritte machen. Saliba senkte seine Schätzungen./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-04-05/08:32

ISIN: DE000A111338